Morta dopo l’operazione: indagati il figlio e 3 medici

Verduno (CN) – La procura di Asti ha iscritto quattro persone per il decesso all’ospedale di Verduno di una donna di 64 anni di Diano d’Alba ricoverata col femore rotto. Si tratta del figlio di 37 anni e di tre medici dell’ospedale che devono rispondere di omicidio preterintenzionale e omicidio colposo. Stamane nella camera mortuaria dell’ospedale, dove la salma è sotto sequestro, sarà compiuta l’autopsia. La donna era arrivata domenica al Pronto soccorso col femore rotto e altre ferite. Dopo il ricovero, i medici avevano deciso di sottoporla a un’operazione chirurgica. Dall’intervento, compiuto in anestesia, la donna non s’è più risvegliata. La pm Sara Paterno della procura di Asti ha ipotizzato un ruolo nella vicenda del figlio che, durante un litigio, avrebbe spinto la madre provocandole la frattura del femore. Tuttavia il decesso sarebbe sopraggiunto dopo l’operazione chirurgica. Ecco perché anche i tre medici devono risponderne. Inoltre da alcune indiscrezioni pare che la donna abbia pronunciato una frase che descriveva quanto successo in casa prima di essere ricoverata. Con il sopralluogo dei carabinieri non sarebbero al momento stati trovati riscontri di azioni violente e la caduta potrebbe essere stata accidentale.