Nuovi elementi d’inchiesta sull’eredità Agnelli

Torino – Ieri, quando uno dei legali di Elkann si è presentato alla Guardia di Finanza per ottenere la restituzione della maggior parte degli atti sequestrati durante le perquisizioni del 7 febbraio scorso e restituite dai giudici del Riesame dopo aver accolto il ricorso dei legali di Elkann, s’è visto notificare un nuovo sequestro della maggior parte di quegli stessi documenti. L’inchiesta è nata da un esposto di Margherita Agnelli, mamma di John, Lapo e Ginevra, presentato in procura nel corso del 2023. Non basta, perché la procura ha ampliato l’iniziale contestazione mossa a John Elkann su un altro fronte e cioè quello di omesso versamento Irpef, pari a poco più di 3,5 milioni, per le annualità 2018 e 2019. Secondo i magistrati e il nucleo di polizia economica della Guardia di Finanza la condotta in questione va retrodatata al 2016 e 2017 per un’elusione di circa 30 milioni di euro. Nuove accuse sono ipotizzati anche a carico di Lapo e Ginevra Elkann, per truffa ai danni dello Stato avendo omesso di versare all’erario le tasse di successione di una fetta di patrimonio della nonna Marella del valore di circa 700 milioni di euro.

Foto tratta da Dagospia