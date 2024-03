Tre morti in auto dopo la discoteca: il pm chiede 7 anni di pena per l’investitore

Vercelli – Ieri davanti al gip si è tenuta l’ultima udienza nei confronti di Hernan Wellington Lanas Orellana, per il quale la pm Rosamaria Iera ha chiesto una pena di sette anni e quattro mesi omicidio stradale plurimo, per un incidente stradale avvenuto nel giugno 2022, nel quale hanno perso la vita giovanissimi di Chiavazza, Carmine Marotta, Raffaele Petrillo e Alessandro Messina, con un quarto ragazzo che ha riportato ferite gravissime da cui non si riprenderà mai del tutto. La richiesta di pena da parte del pm tiene conto dello sconto di un terzo dovuto al rito e delle attenuanti generiche, oltre a quelle derivanti dal fatto che le famiglie delle vittime sono state risarcite. Il gip ha rinviato al 28 di questo mese per eventuali repliche e per la lettura della sentenza. Per Orellana sono ormai da tempo scaduti i termini per l’applicazione di una misura, attualmente non è quindi più neppure sottoposto all’obbligo di firma. I fatti. La domenica mattina dell’incidente, i primi di giugno del 2022, dopo aver passato la serata e la notte a Vercelli a bordo della sua Bmw, Orellana aveva preso la strada di casa, per poi decidere di tornare indietro. A Busonengo aveva incrociato l’auto su cui i quattro ragazzi stavano tornando dalla discoteca Il Globo, invadendo a 160 all’ora, come appurato da Carabinieri e periti, la loro corsia. L’urto era stato inevitabile e terribile, tre ragazzi erano morti praticamente sul colpo, il quarto trasportato in ospedale in condizioni disperate. Orellana se l’era cavata con qualche contusione, sottoposto ai test era risultato ubriaco e positivo alla cocaina (dettaglio questo ininfluente ai fini dell’indagine non essendo possibile determinare quando l’aveva assunta).