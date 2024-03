Via ai bandi della Fondazione Cral per oltre 2 milioni di contributi

Alessandria – Per i bandi con erogazione di contributi sono disponibili oltre 2,2 milioni di euro. Quest’anno i bandi 2024 sono nove, cinque tematici: Musica (250.000 euro, 1° febbraio – 29 marzo); Storia (cuba 350.000, 1° luglio – 30 agosto); Terre belle (200.000 euro, 1° marzo – 30 aprile); Futura, rivolto alle scuole (200.000 euro, 2 aprile – 31 maggio); Nessuno escluso, per le fasce deboli (400.000 euro, 2 maggio – 1° luglio). Ci saranno anche due sessioni dedicate ai contributi ordinari, e due per il progetto “Grandi Bandi”, in collaborazione con l’Associazione Cultura e Sviluppo e con l’agenzia Lamoro (120.000 euro per finanziare la partecipazione e la progettazione a bandi di livello nazionale o internazionale).

Nella foto: Luciano Mariano Presidente Fondazione Cral