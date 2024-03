Stazzano (AL) – Per cause in corso di accertamento poco prima dell’alba il tetto della Cascina Boschetto, in Via Cascina Boschetto, ha preso fuoco. Verso le 6.30 sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme intorno alle nove. Nessuna persona è rimasta intossicata. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica dell’incendio.