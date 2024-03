Chiuso il Number One di Arese teatro di continue risse

Arese (MI) – Dopo che, lo scorso gennaio, i Carabinieri erano intervenuti all’esterno del locale Number One in Viale dei Platani 48 per l’ennesima rissa che aveva causato anche danni al locale stesso, ieri hanno notificato la sospensione per dieci giorni dell’attività ai responsabili del bar in base alla decisione del questore di Milano Giuseppe Petronzi in base a quanto stabilito dall’articolo 100 del Tulps, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Sul posto i militari, dopo aver apposti i sigilli all’esercizio pubblico, hanno accertato che poco prima si era verificata una rissa motivata da un regolamento di conti tra due fazioni opposte a seguito di un diverbio. Il locale di Arese è risultato essere il luogo di ritrovo di pregiudicati.