Il Ministro Urso stamane a Novi in visita all’Ilva: confermato il programma di rilancio esposto ieri a Genova

Novi Ligure (AL) – Stamane il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in visita all’ex Ilva ha ribadito quanto dichiarato ieri a Genova (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2024/03/09/urso-cinque-multinazionali-interessate-allex-ilva/) per cui è stato confermato il programma di rilancio del gruppo con ben cinque multinazionali interessate a entrare in società. Erano presenti il presidente del Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, gli assessori regionali alessandrini Vittoria Poggio e Marco Protopapa, i sindaci dei Comuni di Novi Ligure, Racconigi e Gattinara, oltre al presidente della Provincia di Alessandria, Enrico Bussalino, i parlamentari del territorio Enzo Amich, Riccardo Molinari e Federico Fornaro, i rappresentanti dei sindacati dei sindacati e dei lavoratori. Urso ha quindi presentato i sei nuovi commissari: i tre dell’ex Ilva e i tre di Acciaierie d’Italia, facendo anche un sopralluogo all’interno degli impianti.