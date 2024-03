Alessandria – Nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 8 marzo, per cause in corso di accertamento una donna è stata investita sulle strisce pedonali davanti all’ingresso visitatori dell’Ospedale Civile in Spalto Marengo. È stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale in codice giallo. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale che ha effettuato i rilievi del caso per appurare l’esatta dinamica dell’incidente.