Lega Novi: “Dall’acqua pubblica alla Centrale del Latte, l’alleanza tra Pd e Fratelli d’Italia è ormai strutturale: perché non dichiararla alla città?”

Novi Ligure – La Lega col suo capogruppo in consiglio comunale Giacomo Perocchio (Foto a lato) punta il dito contro Fratelli d’Italia accusando apertamente il suo rappresentante Marco Bertoli (nella foto in alto) di essere a tutti gli effetti alleato del Pd: “Ormai il re è nudo – dice una nota della Lega di Novi Ligure -. Giovedì sera in Consiglio Comunale Fratelli d’Italia di Bertoli si è alleata al Pd di Muliere votando contro la mozione della Lega a favore dell’acqua pubblica. Avevamo già forti sospetti, ma questo voto conferma la nostra tesi: su un tema politico di fondamentale importanza come la gestione del ciclo idrico Fratelli d’Italia si schiera al fianco del Pd”. Da tempo fra Bertoli e il resto del Centrodestra i rapporti sono a pezzi ma ora la spaccatura è evidente e dichiarata. Perocchio aggiunge: “L’acqua è di tutti e tutti ne hanno diritto e, secondo la Lega, deve restare a controllo completamente pubblico, come deciso dagli italiani col referendum del 2011. Ma, almeno a Novi, Partito Democratico e Fratelli d’Italia a Novi la pensano diversamente e hanno votato contro la nostra mozione. La Lega e i suoi amministratori – continua Perocchio – hanno le idee molto chiare: affidamento in house del servizio idrico e acqua bene pubblico primario. Purtroppo altri hanno preferito schierarsi per la privatizzazione. Grave errore”. Da tempo la Lega denuncia una strana alleanza di fatto fra il consigliere comunale di Fratelli d’Italia e il Pd del sindaco Muliere, mentre Perocchio fa cenno anche alla vicenda della Centrale del Latte: “L’alleanza tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia non si ferma all’acqua: anche la Mozione presentata insieme ai colleghi di Forza Italia per tutelare la Centrale del Latte è stata bocciata congiuntamente da Pd e FDI. Del resto, come i novesi ben sanno, fu il consigliere Bertoli a fare cadere la giunta Cabella e ora continua nel suo percorso di alleanza con il Pd”. Dal punto di vista squisitamente politico, secondo il capogruppo leghista di Novi Ligure, c’è una grande confusione con alleanze improprie che tradiscono la volontà degli elettori: “A questo punto però – conclude Perocchio – ci chiediamo a quale gioco stia giocando il Partito di Giorgia Meloni a Novi e soprattutto se voglia stare dalla parte del centrodestra o con Muliere”. La domanda attende risposta.