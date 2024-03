Marocchino approfitta della festa delle donne per palpeggiarle: arrestato

Milano – Ieri pomeriggio un marocchino di 25 anni senza fissa dimora si aggirava in centro fissando le donne che passeggiavano per le vie dello shopping. Poi, verso le cinque, si è avvicinato a una ragazza palpeggiandola con violenza. Lei ha reagito e ha chiamato il 113 per cui gli Agenti che erano nei paraggi sono subito intervenuti e hanno bloccato il palpeggiatore. È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. La vittima era una giovane donna lodigiana di 20 anni a Milano per festeggiare l’8 marzo con gli amici. La polizia che stava presidiando la zona del Duomo aveva già notato un individuo che camminava velocemente da via Berchet alla galleria Vittorio Emanuele. Fissava le ragazze che passavano: prima s’è avvicinato a due donne tentando di approcciarle, venendo allontanato subito, poi, nei pressi della fermata metropolitana vicino via Orefici, ha iniziato a seguire un gruppo di ragazzi che scendevano le scale per prendere la metro.