Molestano due donne carabiniere in borghese: arrestati

Genova – Hanno molestato a lungo due donne carabiniere che facevano jogging nell’area del Porto Antico, per questo un tunisino di 17 anni e un egiziano di 19, entrambi pregiudicati, il primo ospite di una comunità per minori, il secondo in Italia senza fissa dimora, sono stati identificati e denunciati per molestie e disturbo alle persone. Le due donne carabiniere correvano all’Expo, in prossimità dell’Acquario di Genova e del Galeone. Nonostante i ripetuti inviti rivolti ai due magrebini ad allontanarsi, i due non desistevano dal loro atteggiamento continuando a seguirle e molestarle. Per questo le due militari fuori servizio sono state costrette a chiedere l’intervento dei colleghi della Stazione San Teodoro e Scali che, giunti sul posto con una pattuglia, hanno identificato e denunciato a piede libero i due giovani per molestie e disturbo alle persone.