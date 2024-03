Muore al Santa Croce dopo un intervento chirurgico

Cuneo – Fabio Einaudi, 43 anni, è mancato all’ospedale Santa Croce nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo. Un arresto cardiaco potrebbe esser la causa del decesso. Si trovava in ospedale in seguito a un intervento chirurgico. Intanto proseguono le indagini della Procura per cui è stata disposta l’autopsia. Einaudi era dipendente della “Eurofins Chemical Control” di Madonna dell’Olmo. Lascia la moglie Agnese Eleonora Beltramo, le piccole Aurora e Cecilia, il padre Giovanni e la sorella Romina.

Foto tratta da Linkedin