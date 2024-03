Resta in carcere il giovane albanese che ha aggredito col cacciavite un coetaneo

Alessandria – È stato confermato l’arresto per il giovane albanese di 20 anni che la sera di venerdì 23 febbraio scorso verso le nove e mezza è stato tratto in arresto in flagranza di reato nel piazzale del McDonald’s dai Carabinieri chiamati da un passante. L’accusa è pesante: tentato omicidio. Ha inferto con un cacciavite almeno sette colpi a torace e testa durante un alterco con un connazionale e coetaneo per futili motivi. Entrambi abitano in città ma risultano essere disoccupati. Ora l’aggressore è in carcere su richiesta della Procura della Repubblica in attesa di giudizio.