Spacciatore si rifiuta di fornire i documenti durante un fermo alla guida: “Non riconosco lo Stato italiano”

Vigevano (PV) – Ieri pomeriggio in Via Zanoletti i Carabinieri del nucleo radiomobile di Vigevano, hanno fermato un’auto con a bordo un ragazzo di 24 anni residente in provincia di Milano. Gli uomini della Benemerita hanno chiesto al giovane di fornire i documenti ma lui si è rifiutato di consegnarli dicendo: “Non riconosco lo stato italiano”. A quel punto i militari l’hanno accompagnato in caserma e hanno scoperto che risultava ricercato da alcuni mesi per spaccio di sostanze stupefacenti per cui deve scontare una pena residua di 6 mesi. Per lui sono scattate le manette ed è stato condotto alla casa circondariale dei Piccolini.