Alessandria – Per cause in corso di accertamento ieri sera verso le nove e un quarto, in Piazzale Curiel vicino alla stazione ferroviaria, un uomo è stato investito da un’auto. Sul posto l’ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Locale. Soccorso dai sanitari intervenuti non ha mai perso conoscenza ed è stato portato in ospedale in codice arancione. Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.