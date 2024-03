Arrestato a Ventimiglia il vercellese condannato per stalking nei confronti della moglie

Ventimiglia (IM) – Nei giorni scorsi la squadra mobile della questura di Vercelli, coadiuvata da operatori della squadra mobile di Imperia, ha arrestato un trentaquattrenne vercellese, pregiudicato per reati contro la persona. L’uomo era infatti destinatario di un provvedimento di cattura dopo la condanna a due anni e otto mesi da scontare a seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino. Era stato condannato per stalking nei confronti della moglie: episodi risalenti al 2020. La donna poi, dopo un lungo periodo in cui era stata sottoposta a violenze fisiche e psicologiche, ha denunciato il marito che è stato rintracciato in una frazione di Ventimiglia, arrestato e portato alla Casa Circondariale di Sanremo per l’espiazione della pena.