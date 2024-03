Aveva preso il taxi per recarsi all’ospedale ma per sei euro non è riuscito a pagare la corsa ed è stato scaricato in mezzo alla strada

Torino – A Torino un muratore extracomunitario di 50 anni residente in città è stato lasciato a piedi, in mezzo alla strada, da un tassista che doveva portarlo in ospedale Molinette per l’operazione di trapianto di rene. Il muratore da mesi aspettava la telefonata per il trapianto, che è arrivata nella notte del 2 marzo 2024. Alle prime luci dell’alba ha preso un taxi per raggiungere le Molinette. Quando stava per arrivare a destinazione, si è accorto che aveva meno denaro del costo del viaggio: 20 euro ma ne aveva solo 14, sei in meno di quanto segnava il tassametro. Ha detto al tassista che doveva presentarsi in ospedale per il trapianto ma è stato fatto scendere in corso Bramante. Il tassista è ripartito con lo zaino del muratore sul sedile posteriore, contenente la documentazione medica per accedere al centro trapianti, che poi è stato ritrovato dalla Municipale, il giorno dopo. Il tassista è stato individuato e le sue generalità sono state fornite dal presidente della cooperativa Taxi Torino. Medici e infermieri hanno compreso subito la situazione ed è stato possibile procedere all’intervento. La borsa è stata rintracciata in corso Dante dai carabinieri qualche giorno fa.

Foto tratta da La Repubblica