Cerca di separare due alunni di 13 anni, docente picchiato finisce all’ospedale

Menaggio (CO) – Un docente delle scuole medie è finito all’ospedale in seguito all’aggressione di un alunno di 13 anni che il professore voleva separare da un altro con cui stava litigando. L’episodio è accaduto venerdì mattina nello spazio dove gli alunni stavano attendendo un pullmino per una gita. Tra due ragazzi è scaturito un diverbio e uno dei due è passato alle vie di fatto picchiando l’altro. Il professore di 38 anni è intervenuto per separarli ma l’aggressore, invece di calmarsi, gli si è scagliato contro con pugni e spinte. L’uomo è finito contro un muro ed è caduto a terra, poi soccorso con un’ambulanza, medicato sul posto e portato all’ospedale di Gravedona. Ha riportato un trauma a una spalla e alcune escoriazioni ed è quindi in condizioni non gravi. Nonostante tutto l’aggressore di 13 anni, invece di essere sospeso da scuola, è salito a bordo del pullmino e ha partecipato alla gita in programma. Voila.