Genova – Domattina la nave Geo Barents gestita da Medici Senza Frontiere (MSF), attraccherà al Ponte Colombo del porto di Genova per scaricare altri 130 migranti partiti dalla Libia. Tra loro ci sono donne e bambini. Si prevede che molti di loro arriveranno nel Basso Piemonte che, come hanno dichiarato molti sindaci della zona, di posto non ne è rimasto molto.