Maltempo: 170 persone isolate nell’entroterra di Imperia

Imperia – Vigili del Fuoco impegnati senza tregua da ieri sera per far fronte al maltempo che s’è abbattuto sul Nord-Ovest. Pioggia e vento nella notte hanno fatto registrare decine di alberi caduti e diversi smottamenti che ora stanno creando grossi problemi alla viabilità. A Molini di Triora parte di via IV Novembre è crollata interrompendo la circolazione veicolare isolando 100 persone. La zona è raggiungibile solo a piedi. Una frana sulla strada per Lavinia Alta ha isolato altre 70 persone nel comune di Rezzo; anche in questo caso l’area è raggiungibile solo a piedi. Rimane interrotta l’Aurelia all’altezza di Capo Noli, nel savonese. Aurelia riaperta a senso unico alternato nei pressi di Mulinetti, dove questa mattina un grosso albero era caduto sulla carreggiata.