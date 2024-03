Pallacanestro Maschile Serie B – Casalesi rinunciatari cedono in casa contro l’Empoli

Casale Monferrato (AL) – Sconfitta in casa per la Junior Casale che debutta davanti al suo pubblico nel Play-in Gold della seconda fase di campionato di Serie B per la qualificazione ai playoff. Primo quarto condotto da Empoli che si chiude sul 9-18. Secondo quarto in cui c’è un parziale recupero della squadra di coach Arioli ma che si chiude sul 30-41. Terzo quarto in cui si segna ogni punto soprattutto a rimbalzo: 52-65. Ultima sirena che chiude il match sul 68-73. Miglior realizzatore di giornata Rosselli per Empoli e Formenti per la Junior.

Junior Casale – Cross Computer Empoli 68-73 (9-18/ 21- 23 / 30-41/ 22- 24 / 52-65/ 16- 15 / 68-73)

Junior Casale: 3 Giacomelli, 5 De Ros, 7 Sirchia, 9 Formenti, 11 Avonto, 20 Raiteri, 21 Dimitrov, 23 Cappello, 27 Boeri, 28 Minelle, 29 Galluzzo, 33 Rosso. All. Arioli.

Use Empoli: 1 Giannone, 3 Baccetti, 7 Sesoldi, 9 Rosselli, 10 Fogli, 11 Calabrese, 15 De Leone, 19 Mazzoni, 21 Quartuccio, 22 Tosti, 24 Cerchiaro. All. Prodan.