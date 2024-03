Pallacanestro Serie B – Sconfitta senza attenuanti per la Novipiù Monferrato Basket

Nardò (LE) – Sconfitta pesante in terra pugliese per la Novipiù Monferrato Basket. Finisce 100-80 per i padroni di casa, trascinati da uno Smith clamoroso che chiude a quota 36 punti. Rossoblù in partita per tre quarti con 5 giocatori in doppia cifra. Poi Basket Nardò scappa e non ce n’è più per nessuno. Ora una settimana di stop per la Coppa Italia. Poi si tornerà al PalaEnergica Paolo Ferraris sabato 23 Marzo contro la corazzata Forlì.

HDL Nardò Basket – Novipiù Monferrato 100-80 (25-18, 16-26, 30-18, 29-18)

HDL Nardò Basket: Russ Smith 36 (9/18, 3/6), Wayne Stewart jr 14 (5/10, 0/2), Antonio Iannuzzi 14 (6/12, 0/0), Lorenzo Maspero 11 (4/5, 1/3), Lorenzo Baldasso 9 (0/0, 3/6), Andrea La torre 8 (1/1, 2/5), Lazar Nikolic 4 (1/2, 0/4), Matteo Ferrara 4 (2/2, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Scarano 0 (0/0, 0/0), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Gabriele Barbone 0 (0/0, 0/0).

Novipiù Monferrato: C.j. Kelly 20 (3/5, 3/8), Niccolo Martinoni 14 (4/8, 2/2), Andrea Calzavara 10 (1/3, 2/3), Abdel Fall 10 (4/9, 0/1), Tommaso Fantoma 10 (2/3, 2/4), Dalton Pepper 8 (2/6, 1/6), Nicolo Castellino 6 (1/1, 0/0), Tommy Pianegonda 2 (0/0, 0/1), Raffaele Romano 0 (0/1, 0/0), Seraphin Kadjividi Boussounka 0 (0/0, 0/0).