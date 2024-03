Pallavolo Femminile Serie B2 – Le alessandrine vittoriose anche a Caselle

Caselle (TO) – Acrobatica Alessandria prosegue il suo cammino vittorioso, superando in trasferta anche Caselle Volley TO. Un secco 3-0 finale, con i parziali di 25-13; 25-21 e 25-17. Nella prima frazione le ragazze di Coach Ruscigni si portano subito in vantaggio fino al +13 sul 18-5 e sul 20-7. Le padrone di casa riescono a recuperare qualche punto (21-9), ma poi Alessandria chiude il set 25-13.

Anche nel secondo set Acrobatica va in vantaggio fino al +9 (15-6). Caselle però a poco a poco inizia a ridurre lo svantaggio, fino a raggiungere il pareggio sul 21 pari. Le alessandrine non accusano il colpo e riprendono immediatamente in mano il set e lo chiudono sul 25-21.

Terza frazione di gara che ricalca lo stesso canovaccio dei primi due set: Soriani e compagne scappano in avanti fino al + 10 (17-7). Le torinesi recuperano qualche punto, ma il roster alessandrino è determinato a chiudere il match e infatti mette fine alla gara.

Caselle Volley – Acrobatica Group Alessandria 0-3 (13-25/21-35/17-25)

Caselle Volley: Martino 8, Moruzzi 1, Nogarotto 18, Bosco 7, Bossi 12, Bevilacqua 17, Fisanotti 9, Sirchia 13, Garrone 10, Sesto 11. All. Appi.

Acrobatica Group Alessandria: Alessandria Volley: 8 Ponzano, 17 Cattozzo, 9 R.Marku, E.Marku, 10 Gatti, 11 Giacomin, 14 Dametto, 18 Furegato, 6 Mirabelli, 12 Fracchia, 16 Soriani, 3 Ferrari, 5 Cazzullo. All. Ruscigni.