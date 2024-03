Piove da ieri sera, la provincia di Alessandria è sott’acqua

Alessandria – Continua a piovere in tutta la provincia di Alessandria con allagamenti un po’ dovunque. Al lavoro i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile. Sul posto anche pattuglie della Polizia Locale di Alessandria Carabinieri e pattuglie Volanti della Questura. Anche la Prefettura ha messo a disposizione uomini e mezzi insieme ai mezzi di Amag. Sono spuntate un po’ ovunque le idrovore per ridurre il livello dell’acqua nei torrenti e per rendere percorribili le strade. A questo proposito il Rio Lovassina a Spinetta Marengo è esondato mentre Via Genova è stata chiusa al traffico. Sacchi di sabbia un po’ dappertutto per contenere le esondazioni e garantire un minimo di percorribilità delle strade. Sempre a Spinetta si registrano esondazioni vicino alla scuola dove si diparte un è creato un ruscello che scorre lungo i marciapiedi, in via Genova. Sul posto sta intervenendo la Protezione Civile per aspirare l’acqua con le idrovore. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale. Verso le otto il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante in una nota ha informato i cittadini che è stato chiuso il sottopasso Molinetto, totalmente allagato, che si trova nella vicina Regione Molinetto verso il comune di Frugarolo mentre Protezione Civile e Comando di Polizia Municipale sono attivi già da stanotte. Verso le otto e mezzo, sempre ad Alessandria, è stato segnalato l’allagamento di Via dei Preti appena dopo il cavalcavia verso il campeggio Valmilana ad Alessandria, mentre si registra l’allagamento della strada provinciale 76 tra Solero e Quargnento. Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha diramato l’allerta gialla per oggi su tutta la provincia di Alessandria per possibili locali allagamenti e isolati fenomeni di versante a causa della pioggia, per cui è stata attivata la Sala Operativa Regionale così come la struttura territoriale di Volontariato di Alessandria di Protezione Civile. Intanto verso le nove a Castelceriolo è stata chiusa Via San Giuliano a Castelceriolo. Chiuse le strade provinciali Mirabello Monferrato-Giarole e Mirabello Monferrato-Valenza per esondazione del rio Granetta è stata chiusa la provinciale 61 Mirabello-Giarole e, nel valenzano, la provinciale 63 per Villabella. Sono state chiuse anche le strade provinciali 63 e 61 per l’esondazione del rio Granetta. Chiusi tutti i guadi sui torrenti Lemme nel gaviese ed Erro nell’acquese. Chiuso il ponte Oltrorba a Capriata d’Orba. Intanto continua a piovere. Chiedete ai gretini come fanno a parlare di siccità. Vorremmo capire.