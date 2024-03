Corpo carbonizzato a Bressana, quattro fermi per omicidio

Bressana Bottarone (PV) – Quattro persone sottoposte a fermo per omicidio e occultamento di cadavere in merito alla morte di Enore Saccò (nella foto in alto), avvenuta lo scorso 12 febbraio. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Pavia, in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Stradella, sotto la guida della dottoressa Giuliana Rizza, Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. Le indagini, che sono ancora in corso, hanno portato a diverse perquisizioni domiciliari dopo l’intercettazione di conversazioni che suggerivano il coinvolgimento dei fermati in un possibile omicidio. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’omicidio sarebbe avvenuto durante un diverbio per motivi economici a casa della vittima. Dopo l’accaduto, i sospettati avrebbero cercato di occultare il corpo ormai senza vita del creditore Saccò, incendiando l’abitazione con il cadavere al suo interno. Due degli arrestati, C.O. (35 anni) e D.B.D. (40 anni), sono stati condotti nel carcere di Pavia, mentre gli altri due, N.S. (26 anni) e B.A. (30 anni), sono stati trasferiti nel carcere di Voghera, tutti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.