Il flop del “Piano Mattei” targato Meloni-Descalzi

di Giusto Buroni – Secondo gli “esperti” della Coalizione di Governo e di molti loro estimatori, grazie al “Piano Mattei” preparato a puntino dalla coppia Meloni-Descalzi (ENI) con due o tre viaggi in Nord-Est-Africa, l’Italia si sarebbe dovuta trovare libera dalla schiavitù del petrolio arabo e del gas russo e avrebbe potuto ridurre i flussi migratori a livelli accettabili. Si trattava principalmente di aiutare l’economia di certi Paesi Poveri, sia “bruciando” sterpaglie (cresciute in regioni semidesertiche) per ricavarne biocarburante di qualità equivalente o superiore ai combustibili fossili, che acquistando gas e petrolio a condizioni più vantaggiose di quelle di russi o arabi. Detto così, il piano sembra la panacea per i problemi economici (e quindi anche sociali) di Italia, Africa (Subsahariana) e addirittura Europa. All’entusiasmo dell’annuncio è seguito però un preoccupante silenzio, interrotto solo da frammentarie notizie – da confermare – sul rifiuto di alcuni Paesi Africani a essere “aiutati” in quel modo dall’Italia e sulla scarsa agevolazione, da parte dell’Europa, del traffico di gas e petrolio: insomma, se non un completo fallimento, certo un ritardo grave e indefinito nella realizzazione del Piano. Nel frattempo il costo dei combustibili in Italia ha superato i livelli che aveva prima delle due Guerre e si annunciano nuovi aumenti delle bollette di gas e luce di imprese e privati, nonostante l’assicurazione che le scorte di gas sono le più alte di sempre e le importazioni siano diminuite grazie anche all'”inverno più caldo della Storia”. Dirottando l’attenzione dei cittadini sulle notizie di cronaca (femminicidi e morti bianche, inquinamento e allevamenti intensivi) e sulle elezioni regionali, si riesce a far dimenticare la crisi energetica in cui l’Italia tuttora si trova; tant’è vero che fra le tante manifestazioni quasi giornaliere cui partecipano giovani e vecchi di ogni partito, non ce n’è una con cui si chiedano al Governo almeno chiarimenti sullo stato e sulle prospettive delle politiche energetiche. Un servizio visto in TV sulle immense petroliere e metaniere in viaggio dall’Africa all’Italia, non nasconde che i Paesi di origine siano Congo, Angola e Mozambico che, fino a prova contraria, sono ben lontani dai Paesi poveri del Nord Africa con cui la premiata ditta Meloni-Descalzi ha trattato, mentre lo stato di avanzamento dei “nuovi” rigassificatori non corrisponde certo alla capacità di trattamento (immediato) richiesta per i quantitativi di gas che si pretende stiano per arrivare in Italia. Insomma sulla situazione energetica e, in particolare, sul Piano Mattei c’è una totale confusione che sembra essere creata ad arte per rendere difficile il tracciamento dei fondi provenienti dal PNRR, la cui destinazione e gestione, se si tiene conto anche degli investimenti nella cosiddetta “Fusione a Confinamento Magnetico” e delle attività di “Ricerca Spaziale”, sembrano essere (quasi) completamente sotto il controllo dell’ENI, o meglio del suo Amministratore Delegato che, del resto e nonostante i numerosi processi penali subiti, ha sempre goduto della piena fiducia di tutti i Governi, di destra e di sinistra. E infatti un’ulteriore perplessità la desta il silenzio su questo argomento da parte delle attuali “Opposizioni” (in particolare i filantropici ed ecologici Ambientalisti), che su altre questioni si mostrano esageratamente agguerriti, mentre su questa si piegano docilmente alle scelte e decisioni (e voltafaccia) dell’uomo più ricco e quindi più potente d’Italia (la cui consorte, guarda caso, è la congolese “Madò”, “regina” del petrolio africano e da sempre in affari con ENI). Per essere più chiari: il PNRR mette a disposizione un sacco di miliardi per quegli Stati (Europei) che presentino programmi e progetti di sviluppo innovativi; non sovvenziona quindi attività commerciali e finanziarie che non comportino un sostanzioso programma di ricerca (tecnologica, e non solo); se però ci si presenta con un “Piano Mattei”, che promette nuovissimi combustibili non inquinanti (?) ricavati da vegetali non commestibili, e un piano emisecolare di ricerca sulla (vecchia) Fusione Nucleare, camuffata da Fusione a Confinamento Magnetico, i finanziamenti arrivano a pioggia, ma cadono in un “buco nero” (i due Piani non saranno mai portati a compimento) e la situazione energetica del consumatore italiano non ne beneficia minimamente, né oggi né mai, tant’è vero che le sue bollette di gas e luce riprendono a salire come se le fonti di approvvigionamento energetico fossero rimaste le stesse di prima di pandemia e guerre.