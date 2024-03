Trino Vercellese si smarca per il deposito nucleare

Trino Vercellese (VC) – Il Comune di Trino ha ritirato la sua candidatura ad ospitare il Deposito Nazionale dei Rifiuti Nucleari. È stato reso noto ieri sera dalla giunta comunale tramite il sindaco Daniele Pane. In una nota del comitato che si era opposto all’insediamento si legge: “Il Comitato prende atto con soddisfazione della Delibera di Giunta n° 35 del 12 marzo 2024, pubblicata sull’Albo Pretorio online del Comune di Trino in data 13 marzo, con cui viene ritirata l’autocandidatura ad ospitare il Deposito Nazionale dei Rifiuti Radioattivi. Attendiamo ora la conferenza stampa congiunta del sindaco Pane e del presidente della Provincia di Vercelli Gilardino, per poter raccogliere ulteriori informazioni. Nel frattempo stiamo esaminando con la dovuta attenzione il contenuto della Delibera”. Il cronista però si chiede: siccome quel deposito s’ha da fare, chi se lo prenderà sul groppone?