Turnover al Comune di Alessandria per la carica di ragioniere capo

Alessandria – Il dottor Roberto Salvaia (nella foto), 61 anni, era tornato come Ragioniere Capo al Comune di Alessandria nel mese di gennaio di quest’anno a seguito della selezione per mobilità effettuata nei mesi precedenti, in sostituzione del dottor Antonello Zaccone assegnato ad altri incarichi dirigenziali. Lo Stesso Salvaia, in ruolo al Comune di Pinerolo, aveva già in passato ricoperto lo stesso incarico nel corso dell’anno 2009 durante l’amministrazione del sindaco Fabbio. In attesa delle autorizzazioni ministeriali (il Comune di Alessandria è in procedura controllata per disequilibrio di bilancio) la presenza del dirigente pinerolese era temporaneamente limitata a un comando di due giorni settimanali. In queste ore, Roberto Salvaia ha rinunciato all’incarico al Comune di Alessandria rassegnando le proprie dimissioni a far data dal 1° aprile 2024. Si prospettano ora due possibili soluzioni: il ritorno di Antonello Zaccone alla guida del settore finanziario del Comune oppure il ricorso al secondo classificato della procedura di mobilità Lorenza Monocchio, già dirigente a Novi, attualmente d’istanza al Comune di Valenza Po.