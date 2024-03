La Guardia di Finanza di Asti sequestra tre aerei per contrabbando

Asti – La Guardia di Finanza di Asti ha eseguito il sequestro preventivo di tre aeromobili del valore di circa mezzo milione di euro conseguente un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Asti. Le indagini condotte nel 2023 hanno consentito di individuare quattro aerei immatricolati negli Stati Uniti e intestati a trust esteri, ma risultati presenti stabilmente sul territorio nazionale da oltre sei mesi nella disponibilità di 4 cittadini italiani indagati per contrabbando ed evasione fiscale di Iva per 119.295 euro. Uno di questi arei tuttavia non risulta più presente in Italia.