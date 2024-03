Nasce il Distretto Urbano del Commercio

Casale Monferrato (AL) – Per iniziativa della Regione Piemonte e del Comune di Casale Monferrato è attivo da lunedì 11 marzo il bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in sede fissa con sede operativa nel territorio del Distretto Urbano del Commercio. I soldi messi a disposizione sono in totale € 79.104,00 erogati in base a quattro misure differenti di intervento che riguarderanno:

l’efficientamento energetico dei locali, con un contributo del 90% della spesa ammissibile sino a un massimo di € 800,00;

l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dei locali, con un contributo del 90% della spesa ammissibile sino a un massimo di € 1.500,00;

l’abbellimento esterno degli esercizi commerciali conformi al Regolamento Comunale, con riferimento a tende, illuminazione, insegne e struttura delle vetrine, con un contributo del 90% della spesa ammissibile sino a un massimo di € 1.000,00;

la realizzazione o adeguamento dei dehors e relativi arredi conformi al Regolamento Comunale (riservato alle sole attività di somministrazione di alimenti e bevande), con un contributo del 90% della spesa ammissibile sino a un massimo di € 2.000,00.

Le domande dovranno essere presentate a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) allo Sportello Unico delle Attività Produttive della Città di Casale Monferrato all’indirizzo sportellounico@pec.comune.casale-monferrato.al.it entro le 24:00 di martedì 1° ottobre 2024. Il bando con le relative informazioni è pubblicato sul portale istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.casale-monferrato.al.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12776 e qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta contattando l’Ufficio Suap Commercio all’indirizzo e-mail: commercio@comune.casale-monferrato.al.it o i recapiti telefonici 0142/444333, 0142/444347 e 0142/444277.