Professore di italiano in carcere per abusi sessuali ai danni di un’allieva di 12 anni

Pavia – Un professore delle scuole media di 36 anni è finito in carcere per abusi sessuali nei confronti di un’alunna di 12 anni. Deve espiare una pena di sette anni di reclusione. La condanna definitiva è stata emessa martedì 5 marzo 2024 dalla Suprema Corte di Cassazione per vari episodi di violenza sessuale commessi tra il maggio del 2019 e il gennaio del 2021 a danno di un’alunna dodicenne che a quel tempo frequentava l’istituto dove l’uomo insegnava italiano. In seguito alla denuncia presentata dai genitori dell’alunna, gli investigatori della Squadra Mobile di Pavia, nel corso delle indagini, avevano accertato che il docente aveva carpito la fiducia di una propria alunna con la scusa di farle approfondire alcuni temi di letteratura incontrandola in contesti extrascolastici.