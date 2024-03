“Truffa dell’elettricista”: furto da migliaia di euro

Cigliano (VC) – Martedì 12 marzo scorso un uomo si è presentato a casa di una donna di 79 anni. spacciandosi per “tecnico della società elettrica”, al fine di provvedere a una verifica dell’impianto di casa, perché nella via si sarebbero verificati degli anomali cali di tensione. Tuttavia, per effettuare quest’operazione, il presunto tecnico ha spiegato alla donna che era necessario riunire tutti gli oggetti in oro in un luogo lontano dalle pareti dell’abitazione, al fine di preservarli da eventuali danneggiamenti dovuti, a dire del finto tecnico, da improvvise scariche elettriche. A questo punto, mentre la signora stava raccogliendo tutti i suoi preziosi e un orologio per metterli in un cestino al centro del letto matrimoniale, è arrivato un complice vestito da vigile urbano, con il compito di sorvegliare l’attività del tecnico e rassicurare che non si trattava di una truffa. Ma con la scusa di una telefonata, i due hanno arraffato i preziosi e se la sono data velocemente a gambe. Il valore della refurtiva ammonta a qualche migliaio di Euro. Intanto i Carabinieri indagano.