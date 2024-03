Un esercito di Carabinieri per arrestare sei spacciatori

Tortona (AL) – Stamane all’alba sei spacciatori, di cui quattro pregiudicati, sono stati arrestati nel corso d’una operazione dei Carabinieri – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Alessandria – che ha impegnato ben quindici pattuglie e più di trenta uomini della Compagnia di Tortona col supporto del Nucleo Cinofili di Volpiano e della Compagnia di Voghera (PV), oltre all’intervento delle Teste di Cuoio, le S.O.S. del primo Reggimento Moncalieri, unitamente ai Carabinieri tortonesi, al Nucleo Investigativo di Alessandria e all’Unità Cinofila della Polizia Locale di Oleggio (NO). In tutto una cinquantina di uomini della Benemerita che hanno effettuato irruzioni e perquisizioni alla ricerca di stupefacente, soprattutto all’interno di un immobile dove si riteneva potessero essere presenti spacciatori armati. I reati di spaccio risultano commessi tra aprile e maggio 2023 nei Comuni di Tortona, Pontecurone, Alessandria e Castelnuovo Scrivia. Tra gli arrestati anche i due malviventi coinvolti nella sparatoria avvenuta a Pontecurone lo scorso 28 settembre, uno dei quali già in carcere ad Alessandria perché arrestato a suo tempo per tentato omicidio e porto abusivo di armi, ma poi rilasciato (?).