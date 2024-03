Genova – Allarme bomba verso mezzogiorno di oggi in Via Banderali nel quartiere Carignano dove è stato trovato un ordigno dentro un bidone della spazzatura vicino all’ospedale Galliera. Sul posto i Vigili del Fuoco, Agenti di Polizia e gli Artificieri. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una vecchia bomba col carico di esplosivo ancora presente. La zona è stata evacuata e transennata, per cui il traffico è stato deviato per ragioni di sicurezza.