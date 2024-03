Esplosione alle 3 di notte: svaligiato il bancomat

Alice Castello (VC) – Verso le 3:50 un’esplosione ha svegliato di soprassalto i residenti di Piazza Castello. Infatti la “Banda del Buco” aveva fatto saltare per aria con la dinamite il bancomat del paese (Banca Popolare di Novara). Non è la prima volta che una banda di malviventi mette a segno una rapina notturna “facendo saltare il banco”. Con la stessa procedura sono stati messi a segno dei colpi anche in altri paesi della zona, come Borgo d’Ale e ancora nel mese di novembre 2023, quando però c’erano stati ingenti danni ma il denaro non era stato asportato. I Carabinieri indagano. Non si conosce l’entità del bottino.