Genova – Un giovane rumeno di 21 anni ha sequestrato in casa una donna dell’Est Europa di 30 anni impedendole di uscire e ha tentato di violentarla finché la donna non è riuscita a chiedere aiuto tramite un’amica. Sono intervenuti i Carabinieri che hanno arrestato il rumeno per violenza sessuale e sequestro di persona. I due si erano conosciuti in un sito di incontri. Il ragazzo le ha dato un appuntamento in casa sua per una cena dove ha cercato di violentarla strappandole i vestiti di dosso.