Lupa in trappola gravemente ferita, denunciato il responsabile, la lupa sta meglio

Stradella (PV) – Mercoledì 13 marzo i Carabinieri Forestali hanno perquisito tre aree in località Peschiera/Colombetta, dove giovedì 22 febbraio era stata ritrovata una lupa intrappolata in un laccio metallico, ferita gravemente e agonizzante. In seguito alle indagini in una delle tre proprietà controllate sono stati sequestrati 7 lacci metallici, di cui uno posizionato per catturare altri animali, identici per manifattura e tipologia a quello utilizzato per catturare e ferire la lupa. Il responsabile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. La lupa sta migliorando ed è stata affidata alle cure del Centro recupero animali selvatici di Monte Adone (Bologna) specializzato nella gestione dei lupi.

Foto tratta da Voghera News