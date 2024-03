Pallacanestro Serie B – Playoff più vicini per il Gulliver Supermercato Derthona: piegato il Lucca 86-91

Lucca – Espugna Lucca il Gulliver Supermercati Tortona che con una prova di solidità e compattezza travolge i padroni di casa 86-91. Finale infuocato con la formazione di casa (Lucca Basket) che tenta più volte di raggiungere Conte e compagni senza però riuscirci. L’anticipo della terza giornata del play-in silver sorride a Tortona che sale in classifica e può sperare di agguantare a breve la zona playoff. Migliore in campo Conte con 32 punti segnati, seguito da Josovic a 19. La squadra di Ansaloni conduce per larghi tratti, porta quattro giocatori in doppia cifra, e resiste ai tentativi di rimonta.

BC Lucca-Gulliver Derthona 86-91 (24-28, 44-41, 69-71)

Derthona: Albertinazzi 2, Fernandez 6, Bresciani ne, Tambwe 11, Errica 11, Korlatovic 1, Diodati 5, FonioFracchia 2, Moro 2, Conte 32, Josovic 19. All. Ansaloni.

Basket Lucca: Landucci, Burgalassi 6, Barbieri 3, Lenci, Lippi 15, Simonetti 15, Tempestini 15, Del Debbio 12, Brugioni, Pierini 7, Trentin 17, Rinaldi. All. Olivieri.