Genova – Si era recata al carcere di Marassi per il colloquio col marito, un brasiliano di 35 anni, ma è stata fermata in quanto aveva nascosto un telefonino e della droga nella borsa. Scoperta, scattava la perquisizione domiciliare della donna in casa della quale gli Agenti trovavano altra droga per cui è finita dentro nel carcere di Pontedecimo.