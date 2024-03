Sarà ancora migliorato il “Museo Tenco” di Ricaldone

Ricaldone (AL) – All’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Ricaldone, convocato per mercoledì della settimana prossima, è prevista la discussione per l’approvazione della variazione di bilancio con la quale si stanziano 45.000 euro finalizzati al completo allestimento del Museo Tenco. Si tratta dell’ulteriore passo verso la trasformazione dello stesso museo in un centro di attrazione culturale e turistico delle colline dell’Alto Monferrato. Il nuovo allestimento, infatti, prevede l’ampliamento delle dotazioni riferite al cantautore ricaldonese, ma anche la possibilità di ospitare mostre permanenti o temporanee riferite alla storia e all’attualità della musica d’autore italiana e internazionale. Con l’approvazione della variazione di bilancio si potrà passare alla vera e propria fase di progettazione e realizzazione dell’opera. Entro l’anno si prospettano, quindi, l’operatività e l’avvio della fase di apertura e di promozione del progetto che vedrà coinvolti i finanziatori e i professionisti. Il “Museo Tenco” di Ricaldone è stato realizzato alla fine dell’estate 2006, fortemente voluto dal Comune di Ricaldone e dall’Associazione Tenco. Si è avverato, così, il sogno di coloro che, nonostante la manifestazione estiva dedicata al cantautore ricaldonese, desideravano una struttura fissa che potesse ricordare per sempre Luigi Tenco. Dischi, foto, testi e ritratti sono conservati, perciò, nei locali dell’ex asilo, adiacente alla Parrocchia, ristrutturati dal Comune di Ricaldone con l’aiuto economico della Regione Piemonte. Accanto al museo è sorta la sede dell’Associazione Tenco che da anni si occupa del festival “L’isola in collina” e, nei sotterranei, una vineria dove, degustando i pregiati vini ricaldonesi, si può ascoltare la musica del cantautore.