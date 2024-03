Arrestato ragazzo di 23 anni che aveva violentato una ragazza di 18 anni all’esterno d’una discoteca

Milano – Una ragazza italiana appena maggiorenne, era andata alla discoteca Tocqueville per trascorrere una serata con le amiche. Dopo aver bevuto molto e forse aver assunto sostanze stupefacenti avrebbe conosciuto un giovane che, approfittando del suo stato psico-fisico alterato, l’avrebbe condotta all’esterno e caricata di peso a bordo della propria vettura. L’indagato, quindi, si sarebbe appartato in un parcheggio costringendo la vittima a subire atti sessuali, per poi abbandonarla in stato confusionale su una panchina all’esterno del locale. La donna è riuscita a contattare le amiche ed è stata soccorsa. Poco prima un buttafuori del Tocqueville, viste le condizioni della ragazza, aveva insistito per farla rimanere nella discoteca, ma il suo aggressore si era spacciato per il fidanzato dicendo all’addetto alla sicurezza che l’avrebbe accompagnata a casa. Dopo la denuncia gli investigatori hanno analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza per cui alcuni fotogrammi hanno restituito alcuni numeri della targa dell’auto, intestata alla madre del giovane. Sono però stati decisivi gli accertamenti di carattere biologico per identificare l’uomo ritenuto responsabile del grave reato. In questo modo, è stato possibile risalire al presunto autore che, settimane prima, era stato segnalato da alcune passanti mentre commetteva atti osceni a bordo della propria autovettura all’esterno di un’altra discoteca milanese. Il ventitreenne, rintracciato nella propria abitazione, è stato sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.