Carmagnola (TO) – Domani, domenica 17 marzo alle 10:30 alla Bocciofila di Via Cavalleri 3 in Località Cavalleri-Fumeri si aprirà l’assemblea costituente della Associazione Agricoltori Autonomi Italiani. Sarà presentato lo statuto e sarà nominato il consiglio direttivo e i rappresentanti provinciali del Piemonte. Magari le varie Fondazioni Bancarie piemontesi si accorgeranno anche della loro esistenza e daranno loro un aiuto.