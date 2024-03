Il passaggio a livello si apre ma il treno resta in mezzo alla strada

Villanova Canavese (TO) – Stamane il treno della linea Torino-Ceres in transito alle 6.25 alla stazione di Villanova si è fermato troppo presto per cui il convoglio (nella foto) è rimasto con la coda in mezzo alla strada mentre il passaggio a livello era aperto. L’episodio è stato denunciato via social da alcuni cittadini che hanno anche pubblicato foto e video di quanto accaduto. Siamo un Paese straordinario dove, non solo i treni partono e arrivano in ritardo, sono soppressi senza preavviso e funzionano servizi sostitutivi di autobus per cui l’orario da rispettare è un optional, perché ora i convogli si fermano in mezzo alla strada.