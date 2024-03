Genova – Stamane un operaio di 43 anni dipendente della Fincantieri di Sestri Ponente è stato investito da un carrello in movimento. L’uomo ha riportato traumi e contusioni a una gamba e a una spalla, ed è stato soccorso dall’ambulanza e dell’automedica inviate dal 118. Accompagnato all’ospedale Villa Scassi, le sue condizioni non sono gravi e gli è stato assegnato un codice giallo. Presenti sul posto per gli accertamenti gli uomini del Nucleo Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro.