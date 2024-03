Uomo di 46 anni accoltellato nella notte

Genova – Un uomo di 46 anni è stato soccorso verso le 4 di stanotte nel suo appartamento di Sampierdarena dopo che un autista dell’Amt lo ha visto salire sull’autobus in Via Pieragostini mentre perdeva molto sangue. Così è scattata subito la chiamata ai soccorsi, ma il ferito è sceso in Via Avio e, quando sono arrivati 118 e le volanti sul posto, di lui non c’era già più traccia. A quel punto è arrivata un’altra chiamata da parte del ferito che ha richiesto aiuto dal suo appartamento, nei pressi della stazione ferroviaria di Sampierdarena. È stato trasferito al Villa Scassi in codice rosso, ma una volta arrivato in ospedale le sue condizioni sono apparse fortunatamente meno gravi. Interrogato dal personale sanitario e dagli agenti della Polizia, ha raccontato di essersi ferito perché, ubriaco, era caduto per strada “su alcuni cocci di bottiglia”. Sono stati comunque avviati accertamenti, vista la strana dinamica e visto che ha riportato tagli alla schiena non compatibili con la sua versione dei fatti.