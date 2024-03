Alessandria Calcio: non c’è fine al peggio

Alessandria – L’agonia dei Grigi continua e anche oggi la squadra mandrogna le ha prese in casa dal Renate per un gol segnato dall’ex Bocalon al 54’ di testa. I Grigi ce l’hanno messa tutta ma è chiaro che questa squadra non è all’altezza dei professionisti e dovrà riprendersi passando dal purgatorio della serie D ormai inevitabile.

Alessandria: Spurio A., Pellegrini L. (dal 32′ st Femia N.), Rota A., Gega E. (dal 13′ st Fiumano F.), Ciancio S., Mastalli A. (dal 32′ st Busatto T.), Nichetti M., Sepe A. (dal 14′ st Gazoul M.), Nunzella L. (dal 45′ st Pellitteri A.), Samele L., Siafa O.

Renate: Ombra F., Bosisio M. (dal 1′ st Vimercati A.), Alcibiade R., Possenti M., Acampa D. (dal 30′ st D’Orsi F.), Anghileri M., Vassallo F., Baldassin L. (dal 10′ st Currarino M.), Esposito G., Bocalon R. (dal 30′ st Paudice L.), Sorrentino D. (dal 45′ st Tremolada M.). .

Gol: al 9′ st Bocalon R. (Renate).