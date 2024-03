Il disastro della Lega in Piemonte non si ferma: cinghiali massacrati per propaganda

Torino (PIero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e stavolta devo occuparmi di quello strano partito che è la Lega la quale, col suo assessore Marco Protopapa (cibo, caccia e agricoltura), ha determinato l’ennesimo fallimento della Regione Piemonte a trazione leghista nel settore caccia e agricoltura nonostante dichiari con orgoglio che sono stati triplicati gli abbattimenti di cinghiali affetti dalla peste suina, ignorando che costa meno e funziona meglio la sterilizzazione.

Le conseguenze di questa scellerata gestione protopapesca sono:

la peste suina non è stata sconfitta ma, anzi, ha iniziato a impestare le regioni vicine; la speculazione sui cinghiali malati ha permesso a cacciatori (molti gli improvvisati che comprano il fucile e i produttori di armi ringraziano) di andare a sparacchiare nei boschi e nelle campagne solo per il gusto di uccidere creature del Signore, colpevoli di riprodursi; le guardie venatorie sono poche e male equipaggiate (o peggio, alcune fonti in Provincia, da cui dipendono, ci dicono che armi e mezzi ci sono, ma che cause burocratiche spesso impediscono di fornire loro il necessario); di riduzione per vie naturali dei cinghiali non si parla (cibo sterilizzante) perché andrebbe contro l’interesse degli sparacchiatori e della lobby delle armi, e il Maligno mi informa che si tratta di tanti voti; non è finita perché oltre alla fucilazione di massa hanno realizzato costose quanto inutili (per non dire ridicole) barriere anticinghiale; di controlli sugli allevamenti e sui macelli si parla poco o niente (protetti da chi?).

Tutto ciò mentre il Protopapa – convinto che siamo tutti scemi – fa proclami ridicoli e si appresta a ripresentarsi insieme all’altro fenomeno Genesio Icardi alle prossime elezioni regionali nella Lega sulla scia del presidente Alberto Cirio messo lì dal nostro Fernandel che si appresta a sua volta a fare eleggere la moglie sindaca di Bosco Marengo.

Che disastro questa Lega di Protopapa & C. che dimostra di non saper gestire neppure un flipper per cui deve ancora render conto dei famosi 49 milioni di fondi elettorali spariti nel nulla, dei conti pagati a “The Family” direttamente con le casse del partito, compresi il mutuo della casa, il dentista, perfino le famose canottiere, mentre oggi si viene a sapere che in Piemonte l’assessore più “ricco” dell’esecutivo leghista è proprio lui, Marco Protopapa, con 133.313 euro annui, davanti perfino al presidente Cirio (112.000).

E io pago.