Pallavolo Femminile B2 – Alessandria soffre ma prevale fuori casa contro Santena

Santena (TO) – Vittoria al tie-break per le ragazze di coach Ruscigni che, con fatica, mantengono la prima posizione in classifica. Nella diciannovesima giornata l’acrobatica Group ottiene l’ennesima vittoria (due sole sconfitte con Alba e Florens) e regala al suo pubblico il primato. Primo set a favore di Santena che chiude 25-21. Secondo set in cui si riprende l’Alessandria Volley e vince ai vantaggi 25-27. Terzo set ampiamente dominato dalle ragazze alessandrine che conducono per 16-25. Quarto set in leggero calo che ribalta la partita a favore delle locali: 25-23. Tie-break in cui le ospiti chiudono ampiamente sul 15-8.

Santena Volley – Alessandria Volley 2-3 (25-21/ 25-27/16-25/25-23/8-15)

Santena Volley: 4 Saccinto, 8 Rolle, 9 Nardoianni, 1 Zapryanova, 3 Caretto, 6 Bertotto, 15 Busso, 2 Schiavon, 7 Pertusio, 10 Scapati, 16 Destafanis, 17 Ferrua, 22 Sandrone. All. Bellagotti

Alessandria Volley: 8 Ponzano, 17 Cattozzo, 9 R. Marku, E. Marku, 10 Gatti, 11 Giacomin, 14 Dametto, 18 Furegato, 6 Mirabelli, 12 Fracchia, 16 Soriani, 3 Ferrari, 5 Cazzullo. All. Ruscigni

Foto di repertorio