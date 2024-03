Precipita elicottero del 118: nessuna vittima

Punta Gnifetti (VCO) – Per cause in corso di accertamento ieri pomeriggio verso l’una un elicottero del 118 di Azienda Zero decollato da Borgosesia è precitato sul Monte Rosa, vicino alla Capanna Regina Margherita, per fortuna senza gravi conseguenze per l’equipaggio: il pilota, un tecnico del Soccorso Alpino, un tecnico di volo e un cinofilo, sono stati traferiti in codice verde all’Ospedale di Borgosesia per accertamenti medici. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’elicottero volava a circa 4.500 metri di altezza sorvolando a bassa quota il Monte Rosa per aiutare uno scalatore in difficoltà, illeso ma precipitato in un crepaccio forse reso poco visibile dalle nevicate dei giorni scorsi. I quattro a bordo si sono rialzati in buone condizioni e sono riusciti a portare a termine il soccorso per il quale erano partiti a bordo dell’elicottero tirando fuori dal crepaccio l’escursionista che è riuscito a raggiungere da solo, a valle, i suoi amici. I quattro tecnici del soccorso alpino sono tornati alla base con un secondo elicottero di Azienda zero.

Foto tratta da La Stampa