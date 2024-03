Promozione commerciale – A Novi un luogo che ci regala il relax e la bellezza del Sud

Novi Ligure – “Sono calabrese – ci ha detto Federica Stella parrucchiera a Novi Ligure – e sono arrivata in Piemonte. La Calabria è una realtà diversa e straordinaria. La mia città mi ha dato e tolto tanto. Però mi ha regalato il coraggio di sognare. Ho sempre voluto fare questo mestiere ma mi sembrava troppo grande per me eppure ce l’ho fatta”. Ha gli occhi grandi Federica, occhi che irradiano luce e bontà. Ha studiato all’Accademia Professionale Acconciatori e ora ha finalmente aperto un negozio da parrucchiera in Via Garibaldi 79 a Novi Ligure, città antica, città importante per l’Italia, una città che merita un rilancio. Ha iniziato un anno fa, il 12 marzo 2023 ed è riuscita a inaugurare il suo salone: bello, rilassante, stimolante. Il suo punto di forza sono le colorazioni, sempre al passo con le ultime tendenze e pensate “su misura” per soddisfare le singole esigenze. Buon lavoro Federica. Te lo meriti.